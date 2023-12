Un repreneur pour l'enseigne Kookaï

Le groupe Antonelle-UJA, déjà propriétaire des marques Antonelle et Un jour ailleurs, s'est engagé dans la reprise partielle de Kookaï. Sur les 121 magasins de la marque, seuls 16 seront conservés, ainsi que 17 corners. Cette sélection stricte s'inscrit dans une démarche de sauvegarde d'une partie de l'emploi : 70 des 170 postes seront préservés. Face à six autres offres de reprise, c'est celle d'Antonelle-UJA qui a été jugée la plus avantageuse pour l'entreprise, tant en termes de préservation des emplois que de pérennité de la marque.



Samy Cohen, président d'Antonelle-UJA, a exprimé son enthousiasme à l'idée de redonner vie à Kookaï, une marque qu'il a connue dans sa jeunesse. Le groupe prévoit un redéploiement ambitieux avec l'ouverture prochaine de quinze nouvelles boutiques en France, puis en Europe. Un accent particulier sera mis sur le développement numérique de la marque, signe d'une adaptation aux nouvelles tendances du marché.