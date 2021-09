Un surplus d'épargne de 157 milliards d'euros

Il rappelle aussi que malgré la chute du produit intérieur brut l'an dernier, le pouvoir d'achat et le revenu disponible des ménages n'ont pas diminué. En premier lieu, c'est bien sûr le Livret A qui a recueilli le plus d'épargne. L'encours moyen était de 5.500 euros à la fin de l'année dernière, soit 400 euros de plus par rapport à fin 2019. 13% des livrets représentent plus de la moitié des encours.



81,5% des Français détiennent un Livret A, qui rapporte peu (0,5%, sous le niveau de l'inflation) mais dont la liquidité est appréciée. À l'inverse, le livret d'épargne populaire reste peu utilisé. Ce véhicule d'épargne affiche pourtant un taux de rendement de 1%, mais son utilisation est soumise à des conditions de ressources.