Un « système » de bouclier tarifaire en 2023

Le ministre délégué au budget, Gabriel Attal, a confirmé au micro de France Inter ce dont beaucoup d'observateurs se doutaient depuis quelques semaines : le boucler tarifaire va être reconduit en 2023. Du moins, « un système de bouclier (…) pour continuer à protéger les Français et leur pouvoir d'achat ». Le dispositif inauguré durant l'automne 2021 a aussi permis de limiter l'inflation. De fait, sans ce bouclier, l'inflation entre les deuxièmes trimestres de 2021 et 2022 aurait été 3,1 points plus élevée, a calculé l'Insee.



C'est donc une confirmation, le gouvernement ayant laissé entendre que des mesures de protection allaient effectivement être mises en œuvre pour l'année prochaine. Bruno Le Maire avait ainsi déclaré que sans ce bouclier, la hausse des factures aurait été en moyenne de 120 euros par mois et par ménage. Pour la suite, le ministre de l'Économie a martelé « nous ne laisserons pas faire ».