Un système de malus pour freiner la fast-fashion

Si la proposition de loi est saluée par certains acteurs du secteur et par des associations de défense de l'environnement comme Zero Waste France, d'autres estiment qu'elle ne va pas assez loin. L'objectif est de sensibiliser les consommateurs aux conséquences de leurs achats et de pousser à une réflexion plus globale sur les pratiques de l'industrie textile. La proposition envisage également d'étendre son action au niveau européen, notamment en matière de publicité pour les produits fast fashion, majoritairement diffusée sur les réseaux sociaux.



Cette initiative législative intervient dans un contexte de crise pour le prêt-à-porter français, concurrencé non seulement par les géants historiques comme Zara et H&M mais aussi par des acteurs récents pratiquant une fast fashion encore plus agressive. La crise du pouvoir d'achat a exacerbé cette tendance, poussant de nombreux consommateurs vers des produits moins coûteux mais aussi moins durables. C'est dans ce cadre que la proposition de loi de Vermorel-Marques et l'appui de députés du groupe Horizons visent à instaurer un changement significatif, en promouvant une consommation plus responsable et en protégeant à la fois l'environnement et l'emploi local.