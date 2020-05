Un taux de chômage historiquement élevé aux États-Unis

En février, le taux de chômage aux États-Unis s'établissait à 3,5%, un niveau historiquement bas. Fin avril, il s'affiche à 14,7%, du jamais vu depuis juin 1940 ! Pour donner une idée du choc subi par l'économie américaine en deux mois, durant la récession de 2009, le taux de chômage n'avait pas dépassé 10,1%, avec 8,6 millions d'emplois perdus durant les deux années de crise financière… Au mois d'avril, ce sont 20,5 millions d'emplois qui ont été détruits. Le département américain du travail indique, dans un communiqué, que tous les secteurs ont été touchés, en particulier dans les loisirs et dans l'hôtellerie. Autre conséquence de la crise sanitaire : les personnes sans emploi sont passées de 15,9 millions à 23,1 millions ; celles qui occupent un emploi à temps partiel (pour des raisons économiques) ont doublé à 10,9 millions.



Depuis la mi-mars et la mise en place des mesures de confinement dans la plupart des États américains, ce sont 33,5 millions de personnes qui ont perdu leur emploi. La suspension d'une grande partie de l'activité économique a fait exploser les chiffres des nouveaux inscrits au chômage : de 200.000 par semaine il y a deux mois, ils ont été 3 millions entre le 26 avril et le 2 mai.