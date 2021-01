Un tiers des boîtes de nuit ne rouvriront pas

Les 1.500 discothèques françaises sont fermées depuis le mois de mars 2020. Malgré les déconfinements, elles n'ont jamais pu rouvrir leurs portes. Et pour bon nombre d'entre elles, il n'y aura plus du tout d'activité après la crise sanitaire.Selon lui, les aides de l'État, qui a mis en place un fonds de soutien spécifique, évite l'hécatombe mais de manière artificielle : « Beaucoup attendent la fin des aides, de voir comment ça tourne ».Patrick Malvaës décrit un « monde englouti » : en plus des factures qui s'accumulent, « vous avez un deuxième gros problème, c'est qu'il n'y a pas de salaire pour les dirigeants ». Selon les chiffres du syndicat, 430 établissements ont d'ores et déjà fermé, la moitié environ ont été des fermetures volontaires, l'autre moitié des fermetures judiciaires. Le cap des 600 établissements fermés va arriver « très rapidement », assure le responsable.