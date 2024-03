Un tournant difficile pour les chefs d'entreprise en France

Selon les données de l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs de l'association GSC et du groupe Altares, l'année 2023 a été particulièrement difficile pour les chefs d'entreprise en France. En effet, 51.555 dirigeants ont été contraints de quitter leur poste, soit une hausse de 33,3% par rapport à l'année précédente. Cette situation n'avait pas été observée depuis 2016, soulignant la gravité de la conjoncture actuelle.



Cette augmentation marquée s'explique par plusieurs facteurs. Avec la fin des aides gouvernementales mises en place pendant la pandémie de Covid-19 et la reprise des procédures d'assignation par l'Urssaf, les entreprises ont dû faire face à des défis accrus. À cela s'ajoutent la montée des taux d'intérêt et l'inflation, qui ont exacerbé les difficultés de trésorerie pour de nombreux entrepreneurs.



La crise n'a pas épargné les tranches d'âge, touchant aussi bien les jeunes entrepreneurs que les dirigeants plus expérimentés. Près d'un tiers des entrepreneurs affectés avaient plus de 51 ans, tandis que les jeunes de moins de 26 ans ont vu leurs pertes d'emploi augmenter de 33,5% par rapport à 2022.