Un troisième trimestre décevant pour Netflix

Netflix a recruté 2,2 millions d'abonnés entre début juillet et fin septembre. C'est moins que le consensus de Wall Street, et surtout moins que les propres prévisions de l'entreprise qui avait estimé un gain de 2,5 millions de nouveaux clients. Dans tous les cas, c'est beaucoup moins que le recrutement record au cours des six premiers mois : 15,8 millions au premier trimestre, 10,1 millions au second. Cet afflux de nouveaux abonnés est attribué aux mesures de confinement du début de l'année prises dans de nombreux pays.



Selon la plateforme de streaming, la réalité du recrutement au troisième trimestre par rapport aux estimations est la conséquence de la performance du groupe au premier semestre, et de la difficulté d'établir des prévisions fiables. Au 30 septembre, Netflix comptait 195,15 millions d'abonnés payants. Pour le quatrième trimestre, la société prévoit un gain de 6 millions de clients, soit 2,2 millions de moins que fin 2019.