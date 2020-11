Une activité encourageante pour Airbus au mois d'octobre

Des livraisons qui surpassent le volume de production mensuel qui s'est finalement établi à 51 unités en octobre : c'est de bon augure, Airbus réduit ainsi ses stocks et surtout, le constructeur encaisse de l'argent frais. L'entreprise veut néanmoins rester sur la cadence décidée au printemps, avec peut-être la possibilité de passer de 40 à 47 monocouloirs à partir de juillet prochain. Airbus prévoit un retour à un trafic aérien normal entre 2023 et 2025, ce n'est donc pas le moment de rouvrir les vannes à fond.



L'A320 demeure indéniablement la vedette du catalogue d'Airbus. Le monocouloir a enregistré 4 commandes en octobre pour la version A320neo, et une commande pour l'ACJ320neo (version jet privé), ainsi que 6 commandes pour l'ACJ220, le nouvel avion d'affaires du constructeur. Et les gros porteurs sont toujours sur le radar du constructeur avec un rythme de 5 A350 et 2 A330 par mois.