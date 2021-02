Une aide de 1.000 euros pour le premier logement des jeunes actifs

Il s'agit d'un élargissement de la prime au déménagement mise en place en 2018 et qui s'élargit donc aux jeunes actifs de moins de 25 ans. « C’est un petit coup de pouce à l’installation qui est bienvenu dans cette période », a indiqué Emmanuelle Wargon. Les jeunes sont parmi les principales victimes de la crise sanitaire et économique, avec un marché de l'emploi qui s'est considérablement réduit. Toute aide est donc bonne à prendre.



La ministre a aussi détaillé le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) qui va devenir obligatoire et opposable à compter du 1er juillet 2021. Et à compter du 1er janvier 2022, la présence du DPE sera obligatoire sur toutes les annonces immobilières : « Si vous avez un écart très important, c'est-à-dire que vous entrez dans le logement et que ce n'est pas du tout ce que vous constatez, vous pouvez refaire un diagnostic si vous le voulez et attaquer le vendeur ou celui qui vous loue ».