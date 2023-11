Une alliance stratégique Stellantis-CATL dans les batteries LFP

Les deux protagonistes sont bien connus. Stellantis, résultant de la fusion de PSA et FCA, est un colosse de l'industrie automobile avec une présence mondiale et un portefeuille diversifié incluant des marques comme Peugeot, Citroën, et Fiat. Quant à CATL, basée en Chine, domine le marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Connue pour son avancée technologique et sa capacité de production, CATL est devenue incontournable dans le domaine des batteries.



L'accord entre Stellantis et CATL vise l'approvisionnement de Stellantis en batteries LFP pour ses véhicules électriques européens. Les deux gorupes évoquent même la perspective de créer une coentreprise pour la production de ces batteries. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, souligne l'importance de cet accord dans la stratégie à long terme de l'entreprise, visant à rendre les véhicules électriques plus abordables et à contribuer à la neutralité carbone.