Une amende de 200 euros pour ceux qui détiennent des contrefaçons

Christophe Blanchet, député MoDem et co-auteur d'un rapport sur le sujet, explique vouloir changer le regard sur la contrefaçon, en rappelant que le produit contrefait le plus courant était le jouet. Il convient donc de sensibiliser les Français aux dangers que courent les enfants lorsqu'ils achètent ce type de produit sur Internet. Le texte doit également pousser les partenaires européens de la France, qui prendra la tête de l'Union européenne en janvier pour six mois, à agir de concert.



Toutefois, l'avenir de la proposition de loi reste incertain. Il s'agissait en effet de la première lecture et il faut maintenant que le Sénat se prononce, avant un éventuel retour devant l'Assemblée nationale. Or, le calendrier parlementaire est particulièrement chargé avant la fin de la mandature et rien ne dit que le texte pourra être définitivement voté avant les élections présidentielle puis législative.