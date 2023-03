Une année 2022 faste pour les bénéfices du CAC40

Stellantis suit avec 16,8 milliards. Néanmoins, c'est l'armateur CMA CGM qui enregistre le plus gros bénéfice avec 24,9 milliards de dollars, néanmoins le groupe n'est pas coté. Les profits ont augmenté de 4,5 milliards d'euros pour l'ensemble du secteur du luxe : c'est 23% de plus qu'en 2021, et 80% de plus qu'en 2019 ! En termes de hausse des bénéfices, la palme revient à Orange avec 820% de mieux et à STMicroelectronics (+118%).



Les actionnaires vont apprécier l'année 2022 eux aussi. L'an dernier, ils avaient déjà touché un total de 56,5 milliards d'euros distribués par les entreprises du CAC40, et aucune d'entre elles n'a annoncé de baisse des dividendes. LVMH devrait ainsi récompenser ses actionnaires à hauteur de 6 milliards d'euros, TotalEnergies 9 milliards, la Société Générale compte redistribuer 90% de ses bénéfices.