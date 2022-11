Une augmentation annoncée pour tous les forfaits mobiles existants

C’est la loi de Finances 2023, et plus précisément après l’adoption d’un amendement au Sénat, qui apporte cette augmentation. Il s’agit d’une nouvelle « contribution » qui a été adoptée au nom de la « solidarité numérique ». Le montant de cette taxe, si le gouvernement ne la supprime pas, est déjà connu : 75 centimes d’euro par mois… et par abonnement.



Cela représente rapidement une somme conséquente : 9 euros par an pour chaque forfait existant en France. Or, pour une famille de quatre personnes, la facture sera donc 36 euros plus élevée chaque année. L’augmentation est non seulement obligatoire, sauf si les opérateurs décident d’absorber eux-mêmes cette hausse de prix, mais elle ne peut pas être appliquée en groupe, par exemple lorsqu’une personne détient deux lignes ou que tous les membres du foyers sont reliés à la même offre.



Toute ligne mobile sera concernée… et toute ligne fixe disposant d’une connexion internet.