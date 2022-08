Une augmentation de salaire pour séduire le futur patron d'EDF ?

Autre problème politique encore plus délicat : l'opinion publique pourrait ne pas apprécier cette augmentation. L'énergie coûte de plus en plus cher et les salaires n'augmentent pas aussi rapidement que l'inflation. Dans ces conditions, relever le salaire d'un dirigeant ou y intégrer une part variable est un risque.



L'exécutif est par ailleurs placé face à un dilemme : contrairement à d'autres entreprises dont l'État détient une part dans le capital, difficile de trouver un profil étranger malgré les réussites dans ce domaine. Le Canadien Benjamin Smith chez Air France, l'Italien Luca de Meo chez Renault, le Portugais Carlos Tavares chez PSA… Le nucléaire étant soumis à des règles strictes en lien avec la souveraineté nationale, difficile de nommer un dirigeant qui ne soit pas Français.