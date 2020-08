Une baisse du chômage en trompe l’œil au deuxième trimestre

Les mesures de confinement ont fortement réduit non seulement le volume des offres d’emploi, mais aussi le nombre de chômeurs recherchant activement un emploi. Et pour cause : ils étaient confinés chez eux. Cela explique en grande partie le recul significatif du taux de chômage au deuxième trimestre, qui baisse de 0,7 point à 7,1% de la population active en France (hors Mayotte). Au premier trimestre, le chômage avait déjà reculé de 0,3 point. L’Insee, qui calcule le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT), a enregistré 271.000 demandeurs d’emploi en moins entre avril et fin juin.



On comptait 2 millions de chômeurs en France à la fin du deuxième trimestre. Si le chômage a augmenté pour les personnes de moins de 25 ans (+1,8 point), il baisse de 0,8 point pour la catégorie des 25-49 ans, et d’un point pour les 50 ans et plus. Pour les femmes, le chômage a baissé de 1,1 point, contre 0,3 point pour les hommes. Si ce bilan semble flatteur, il faut néanmoins y apporter une importante nuance, celle du confinement.