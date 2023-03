Une borne de recharge tous les 60 kilomètres sur les autoroutes européennes

Trouver une borne de recharge sur la route, c'est devenu l'obsession de millions de conducteurs de voitures électriques ! Les réseaux de stations multiplient les implantations, mais il faut aller encore plus vite pour soutenir la transition des moteurs thermiques vers les moteurs électriques.



L'Union européenne a certes autorisé, in extremis, les carburants de synthèse : il pourra donc se vendre des voitures thermiques après 2035. Mais la vaste majorité des véhicules neufs qui pourront être vendus passée cette date seront électriques. Et au vu des ventes en hausse pour ce type de véhicule, les automobilistes ont bien compris le message. Reste maintenant à améliorer les infrastructures de recharge.