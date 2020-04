Une contraction du PIB entre 8% et 9% en 2020

Les mesures de confinement et l'activité économique au ralenti vont provoquer une récession encore plus forte que prévu. La semaine dernière, Bruno Le Maire avait évoqué une contraction du produit intérieur brut de 6%. Elle sera finalement comprise entre 8% et 9%, selon que l'on interroge le ministre de l'Économie ou son collègue de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. « Le confinement est plus long que ce qui pouvait avoir été anticipé, évidemment ça aura un impact plus fort sur notre croissance nationale », a expliqué Bruno Le Maire sur BFMTV. Il a ajouté qu'il aimerait être « certain » que le pays en reste là. Mais la situation ne reviendra pas à la normale dès le 11 mai, jour de la levée progressive du confinement.



Sur Franceinfo, Gérald Darmanin se veut encore plus pessimiste, évoquant une contraction de 9% du PIB. « Chaque jour, chaque semaine de confinement qui est appliqué au pays, fait effectivement aggraver les finances publiques », a-t-il indiqué. La dette devrait grimper à 115% au lieu des 112% initialement annoncée il y a quelques jours. Le plan d'urgence va lui augmenter de 10 milliards d'euros, à 110 milliards. L'enveloppe était de 45 milliards au début du confinement. « Ce n'est pas parce qu'il y a un incendie qu'on rationne les litres d'eau », ajoute-t-il…