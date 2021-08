Une croissance bien orientée au deuxième trimestre

Parmi les signaux positifs du deuxième trimestre, on trouve les dépenses de consommation des ménages qui augmentent de 0,9%, après 0,2% en début d'année. La consommation des services d'hébergement et de restauration augmente fortement de près de 43% grâce à la réouverture des restaurants et des bars. La consommation des services de transports est elle aussi en forte hausse de 11,4%, contre 2,8% au précédent trimestre.



Néanmoins, la consommation des ménages reste encore éloignée de son niveau d'avant-crise, de -5,9% par rapport au quatrième trimestre 2019. Les mesures sanitaires se poursuivent et le second trimestre a été marqué par un troisième confinement. L'Insee indique aussi que les importations sont en hausse de 1,9%, et dépassent les exportations (1,5%).