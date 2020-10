Une croissance dans le rouge au dernier trimestre

L'économie française va de nouveau subir un choc d'ici la fin de l'année, en raison encore une fois de la pandémie. Les autorités ont décidé de placer un total de 54 départements en alerte sanitaire maximale, synonyme de couvre-feu et de mesures de restriction supplémentaires. L'objectif est d'aplanir la courbe des hospitalisations, qui grimpe depuis plusieurs semaines. Le gouvernement a ajouté, jeudi 22 octobre dernier, 38 départements aux huit agglomérations et métropoles déjà concernées, dont la région parisienne. En tout, 46 millions de citoyens devront respecter le couvre-feu, réduisant d'autant l'activité économique de nombreuses entreprises.



Des mesures de soutien à l'économie ont aussi été annoncées pour les sociétés touchées : fonds de solidarité, reports et exonérations de charges, chômage partiel. Des dispositifs indispensables pour la survie de nombreuses petites et moyennes entreprises, et qui vont peser sur les finances publiques : elles ont été estimées à 2 milliards d'euros, a annoncé Bruno Le Maire qui a prévenu que la croissance au dernier trimestre risque d'être négative.