Une croissance dans le vert… avant la récession ?

Des économistes voient déjà la France entrer en récession en raison du niveau de l'inflation : elle a atteint 6,2% en octobre sur un an, après un recul en août et en septembre. Toutefois, pour la Banque de France la croissance devrait s'établir l'année prochaine entre -0,5% et +0,8%. Une estimation qui n'a pas vocation à être révisée, selon l'institution.



Les ménages, dont le pouvoir d'achat est de plus en plus restreint en raison de l'inflation, préfère épargner plutôt que consommer. L'Insee indique que le taux d'épargne devrait atteindre 17% du revenu disponible en fin d'année, contre 15,5% au premier semestre. Les mois à venir risquent donc d'être difficiles car l'inflation ne devrait pas reculer avant au moins le deuxième trimestre, selon le gouvernement.