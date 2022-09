Une croissance plus forte en 2022, et plus faible en 2023

Le 15 Septembre 2022, par La rédaction

La prévision de croissance pour 2022 a été revue à la hausse par le gouvernement… tandis que celle pour l'année prochaine est en baisse. Les prochains mois risquent d'être difficiles.





Conjoncture internationale La France ne s'en sortira pas si mal cette année, malgré les difficultés posées par un contexte international particulièrement houleux. Bruno Le Maire a annoncé sur Cnews que la croissance économique sera de 2,7% en 2022, soit 0,2 point de plus que la précédente prévision. Le ministre de l'Économie a salué « la bonne performance de l'économie française », en ne cachant pas les difficultés conjoncturelles.



« La France fait une bonne année 2022. Je le dis à tous les Cassandre, comme la consommation se maintient, que l'investissement des entreprises se maintient, que les créations d'emplois restent très dynamiques, nous allons réviser la prévision de croissance », a affirmé le locataire de Bercy. En révisant la croissance à la hausse, le gouvernement emboîte le pas à l'Insee qui, de son côté, avait annoncé un PIB en progression de 2,6% cette année.

Ralentissement de l'activité Malheureusement, l'Institut des statistiques a aussi ajouté que l'acquis de croissance pour 2023 sera « modeste ». De fait, le ministère de l'Économie a aussi revu à la baisse la croissance attendue pour l'année prochaine : elle devrait être de 1% seulement, contre 1,4% précédemment. La Banque de France a de son côté évoqué une récession possible, à tout le moins un « ralentissement notable » de l'activité.



Autre mauvaise nouvelle, l'inflation va rester à un niveau élevé. Bercy prévoit ainsi une hausse des prix de 4,2% en 2023, soit 1 point de plus qu'estimé auparavant. Bruno Le Maire espère toutefois qu'après un hiver où les prix de l'énergie resteront élevés, l'inflation devrait commencer à ralentir courant 2023. Pas de quoi rassurer des Français inquiets de leur pouvoir d'achat…

