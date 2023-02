Une croissance un peu meilleure que prévu en 2022

La France a enregistré une croissance de 2,6% en 2022, selon des chiffres définitifs de l'Insee. Difficile de faire la fine bouche : c'est 0,1 point de mieux que les prévisions de l'institut des statistiques. Et au vu du contexte économique, entre la guerre en Ukraine, les conséquences de la crise sanitaire et l'explosion de l'inflation et des prix de l'énergie, l'Hexagone s'en est relativement bien tiré.



Ce niveau de croissance pour 2022 est toutefois très loin de celui de 2021 : la France avait alors profité à plein du rebond post-pandémique avec 6,8%. La croissance au quatrième trimestre s'affiche à 0,1%, là aussi c'est mieux que les précédentes estimations de l'Insee qui annonçait une contraction de 0,2%. Toutefois, il s'agit du deuxième trimestre d'affilée durant lequel l'activité du pays tourne au ralenti (0,2% au troisième trimestre).