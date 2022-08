Une enseigne britannique supprime la date de consommation recommandée pour 500 produits frais

Les consommateurs britanniques jettent chaque année 4,5 millions de tonnes d'aliments, un « problème majeur » selon l'enseigne Waltrose qui a décidé de supprimer les dates de consommation recommandées (« best before », autrement dit « meilleur avant »). Il s'agit d'une date indicative que l'on peut dépasser sans risque pour la santé.



En revanche, le distributeur va conserver la date au-delà de laquelle la consommation est impropre pour la santé (« use by », soit « à consommer avant »). 500 produits frais sont concernés par cette nouveauté visant à lutter contre le gaspillage alimentaire, principalement des fruits et légumes sous emballage. La chaîne de supermarchés veut ainsi « inviter les clients à faire preuve de jugement ».