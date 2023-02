Une fois de plus, la rémunération du patron de Stellantis fait débat

Malgré une baisse marquée des ventes de voitures l'an dernier, Stellantis a su maintenir et même renforcer ses marges. Le groupe automobile a enregistré un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros en 2022, du jamais vu. Et c'est ce qui explique la générosité de la direction envers Carlos Tavares qui a estimé sur RTL que « lorsque la direction d'une entreprise estimait qu'un salaire élevé était justifié, ça voulait dire que l'entreprise se portait bien ».



Le groupe estime également que la rémunération du directeur général est « alignée » avec celle de ses homologues en Europe et aux États-Unis. Stellantis va également récompenser ses salariés avec une prime exceptionnelle de 4.300 euros bruts (3.882 euros net), ce qui représente 300 euros de plus que l'an dernier. Les actionnaires vont aussi bénéficier d'un dividende de 4,2 milliards d'euros.