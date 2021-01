Une grille tarifaire plus simple et plus attractive à la SNCF

« Plus simple, plus accessible, plus attractive ». C'est le portrait robot de la future grille tarifaire de la SNCF brossé par Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, lors d'une rencontre avec des journalistes spécialisés. Cette nouvelle grille sera mise en place cet été, qui devrait marquer un rebond de l'activité commerciale du groupe, espère le dirigeant. La simplicité est au cœur du projet de relance de la SNCF, puisque l'entreprise va fondre ses cinq applications mobiles en une seule d'ici la fin de cette année. Ces chantiers de grande ampleur ont été baptisés « Easy SNCF ».



Il y a un très gros travail de reconquête de la clientèle à faire. Car la SNCF a perdu 42 % de ses voyageurs l'an dernier, en raison des mesures de restriction des déplacements mises en place pour contenir la propagation de la COVID-19. Un crève-cœur pour le groupe : durant les cinq années précédentes, la croissance du trafic voyageurs était de 2 à 3 % par an, déplore Christophe Fanichet. La baisse a été sensible sur tous les types de voyages : -45 % pour les trains de banlieue, -42 % sur les TGV et Intercités, -35 % pour les TER.