Une hausse de 12% des prix de l'électricité en février 2022

Le gouvernement va déjà verser 100 euros supplémentaires en décembre dans le cadre du dispositif chèque énergie, destiné aux ménages les plus modestes. Bruno Le Maire a évoqué un versement de 150 euros de plus pour le printemps prochain, sans doute en lien avec cette progression des prix de l'électricité. Des aides qui pourraient s'élargir à davantage de Français : « On a regardé jusque très récemment pour trouver le meilleur moyen d'aider pour toucher le plus de monde », a expliqué Barbara Pompili.



La ministre estime qu'on ne peut penser énergie sans penser « mesures de fond ». Le gouvernement veut protéger « d'urgence » le pouvoir d'achat des ménages, « et aussi dans le long terme en les aidant à baisser leurs factures d'énergie, par exemple par la rénovation des logements, et en aidant à ce que les entreprises se décarbonent ».