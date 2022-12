Une hausse de 4% en moyenne des salaires en France prévue en 2023

En 2023, les salaires devraient progresser en moyenne de 4% dans sept grandes économies mondiales, selon une étude réalisée par le cabinet Willis Towers Watson. En France, la hausse moyenne sera effectivement de 4%, mais elle s'établira à 6,6% au Brésil, 4,6% pour les États-Unis, 5,6% en Chine. A priori, pas de quoi éponger l'augmentation de l'inflation qui devrait dépasser les 4% dans la plupart de ces pays l'année prochaine.



Néanmoins, ces hausses prévues sont aussi un moyen pour les entreprises de garder leurs salariés. En France, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni, les employeurs craignent en effet de rencontrer des difficultés pour recruter et conserver leurs collaborateurs. Des secteurs en tension, comme dans l'informatique et le numérique, rencontrent le plus de mal à embaucher. C'est aussi le cas pour les ingénieurs, très courtisés.