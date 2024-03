Une hausse des investissements étrangers en trompe-l'œil

Si cette nouvelle approche reflète une volonté de moderniser l'outil industriel français, elle conduit également à gonfler artificiellement les résultats en ajoutant 112 investissements au bilan de 2023. Une fois ajustés, les chiffres révèlent une réalité plus modeste, avec un nombre de projets comparable à celui de 2022.



Malgré un tableau apparemment positif, des signes d'essoufflement et des défis subsistent. Le dernier baromètre de la chambre de commerce américaine en France et l'analyse de l'institut Rexecode pointent vers une érosion de l'attractivité de la France.



La croissance économique reste poussive, avec un PIB en hausse de seulement 0,9% en 2023, et l'industrie manufacturière peine à redynamiser son poids dans l'économie française. Les réformes structurelles et les baisses de fiscalité engagées depuis 2017 ont certes contribué à améliorer certains indicateurs d'attractivité, mais l'objectif d'augmenter significativement la part de l'industrie dans le PIB paraît encore lointain.