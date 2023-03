Une hausse des loyers très modérée en 2022

À moins que le bouclier soit reconduit : une clause de revoyure est en effet prévue mais aucune date n'a été annoncée. Les locataires vont également sentir passer la hausse des charges liées à la flambée des prix de l'énergie. Des dépenses qui n'ont pas encore été répercutées dans les charges, souligne l'observatoire.



Sur le plus long terme, la situation ne s'annonce guère favorable pour les locataires. La demande est en forte hausse : des ménages qui souhaitaient acheter un bien immobilier retardent leur projet à cause de l'augmentation des taux d'intérêt, tandis que les logements classés G, F et E ne peuvent plus être loués. Tout cela a un impact sur les prix des loyers.