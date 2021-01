Une hausse des prix réglementés de l'électricité de 1,73 %

C'est une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat, alors que l'hiver fait augmenter les chauffages : les prix réglementés de l'électricité vont augmenter. Selon les informations de RMC, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a décidé d'une hausse de 1,73 % pour les particuliers, et de 3 % pour les professionnels et les entreprises. Pour les ménages, la hausse sera moins importante que ce qu'avançait la rumeur en fin d'année dernière (2 %), mais cette augmentation demeure plus élevée que l'inflation. Surtout, elle intervient durant une période de crise économique.



Les pouvoirs publics ont tout fait l'an dernier pour maintenir le pouvoir d'achat, mais avec la disparition progressive des aides publiques, les faillites attendues en 2021 ainsi que le chômage devraient augmenter fortement. Dans ce contexte, cette hausse des tarifs réglementés, qui sera sans doute confirmée par le gouvernement fin janvier, tombe au plus mal. Elle représentera environ 16 euros de plus par an pour un foyer, et même 25 euros supplémentaires dans un foyer qui n'utilise que l'électricité pour le chauffage.