Une inflation à 2,1% au mois de septembre

Sur un an, l'inflation a augmenté de 2,1% en septembre, après 1,9% au mois d'août, relève l'Insee. Une hausse due à l'accélération des prix des services et de l'énergie, tandis que les prix des produits manufacturés, de l'alimentation et du tabac ralentissent. Il s'agit pour le moment de chiffres provisoires, l'institut des statistiques donnera les résultats définitifs le 15 octobre. Malgré tout, la tendance semble très nette : accélération de la hausse des prix à la consommation.



Les prix des services ont progressé de 1,5% sur un an, mais ce sont surtout les prix de l'énergie qui ont enregistré une sérieuse augmentation : +14,4% ! Et cela ne risque pas de s'arranger : non seulement le gaz connaît une embardée de 12% depuis le 1er octobre, mais encore l'électricité va également voir ses prix augmenter fortement. Le gouvernement prépare les esprits à une hausse de 12% pour début février 2022.