Une inflation à 2,8% sur un an en décembre en France

On peut en conclure que les prix de l'énergie ne sont plus le seul facteur de hausse de l'inflation : tous les secteurs s'y mettent ! Et la situation ne devrait pas s'améliorer durant le premier semestre, selon les économistes. Ils décrivent une véritable dynamique qui éloigne l'idée d'une inflation conjoncturelle. Au contraire, elle devrait s'avérer solide et se maintenir à de hauts niveaux.



C'est d'ailleurs ce qui pousse plusieurs entreprises à augmenter leurs prix, comme c'est le cas pour Ikea récemment. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison entre pays européens (et dont le calcul diffère de l'inflation « nationale »), est de 3,4%. C'est beaucoup moins élevé que la moyenne dans la zone euro, qui s'établissait à 4,9% au mois de novembre.