Une nouvelle gigafactory de piles à combustible en France

La récente inauguration de la giga-usine « SymphonHy », au sud de Lyon, représente une avancée majeure dans le domaine de l'hydrogène. Cette installation, fruit d'une collaboration entre Michelin, Forvia et Stellantis regroupés dans la coentreprise Symbio, ambitionne de produire 15.000 systèmes à hydrogène d'ici 2024, avec un objectif d'augmentation à 50.000 unités par an d'ici 2026. La structure emploie actuellement 700 personnes et se distingue comme la plus grande usine de piles à combustible en Europe. Avec une vingtaine de clients déjà enregistrés, elle est au premier plan de la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement.



L'État français joue un rôle crucial dans ce projet, investissant 600 millions d'euros dans le cadre d'un plan européen. L'engagement de la France dans la transition énergétique et écologique a été souligné par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, lors de l'inauguration. Stellantis, leader des utilitaires en Europe, a déjà commencé à distribuer des véhicules équipés de cette technologie, bien que le coût reste élevé. Le groupe prévoit de réduire les prix grâce à sa nouvelle gamme d'utilitaires Peugeot, Opel ou Citroën.