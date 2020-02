Une prime d'intéressement de 4 100 euros chez PSA

Les salariés du constructeur automobile récoltent les fruits de leur travail et des très bons résultats de l'entreprise l'an dernier. À l'occasion du bilan annuel du groupe PSA, Carlos Tavares le président et directeur général de la société a annoncé sur RTL le versement d'une prime d'intéressement encore plus élevée que celle de l'an dernier.Une prime plus élevée de 290 euros par rapport à 2019, en lien avec des résultats record malgré une baisse des volumes.Le groupe PSA et ses marques (Peugeot, Citroën, DS, Opel/Vauxhall) ont fait le choix d'une stratégie misant la rentabilité plutôt que les volumes. Le constructeur automobile a ainsi encaissé des ventes en recul de 10% l'an dernier (3,5 millions d'unités), ce qui n'a pas empêché l'entreprise d'enregistrer un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 74,7 milliards pour des bénéfices de 3,2 milliards d'euros (+13,2%). Pour l'un comme pour l'autre de ces résultats, c'est un record.