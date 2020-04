Une prime jusqu’à 1.000 euros pour les fonctionnaires

Une prime pour tout le monde

Europe 1 dévoile l’information ce 15 avril 2020, confirmée par la suite par le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, directement à l’antenne de la radio un peu plus tard : les fonctionnaires bénéficieront d’une prime pour les remercier de leur engagement dans le cadre de la crise du Covid-19. Tous peuvent en bénéficier, qu’ils soient mobilisés sur le terrain, comme les douaniers et les policiers, par exemple, ou qu’ils soient en télétravail.



Versée au terme de l’état d’urgence sanitaire, la prime sera toutefois laissée à la discrétion des décideurs publics : ministres, maires, hauts fonctionnaires de l’administration. « Pour la fonction publique territoriale, on va laisser la possibilité aux maires, s’ils le souhaitent et je sais que beaucoup le souhaitent, de verser cette prime, déchargée des cotisations pour les collectivités locales ». Au total, quelque 400.000 fonctionnaires pourraient être éligibles.