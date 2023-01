Une récession mondiale en 2023 ? C’est plus que possible pour la Banque Mondiale

Outre la dégradation, désormais actée, le rapport souligne l’inquiétude de l’institution concernant l’année 2023. La récession mondiale pourrait avoir lieu et un simple changement de paramètres la rendrait réelle. Des changements aussi faibles qu’une inflation plus élevée que prévu ou encore une augmentation des tensions géopolitiques auraient pour conséquence de faire de 2023 la deuxième année de récession mondiale de la décennie.



Or, c’est quasiment inédit, rappelle la Banque Mondiale. Il faut remonter aux années 1930 pour retrouver une période durant laquelle une double récession a frappé le monde durant la même décennie.



Néanmoins, pour 2024, la Banque Mondiale est plus optimiste, tablant sur un retour de la croissance. Elle s’attend à 2,7% de croissance annuelle au niveau global.