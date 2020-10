Une redevance TV moins chère… mais payée par tous les Français ?

D'après Bruno Studer, président de la Commission des affaires cultures et qui fait partie du groupe de députés à l'origine de la proposition de loi, « on considère que les Français écoutent la radio, regardent la télévision sur smartphone etc. Sans compter que France Télévisions, notamment, contribue très largement à la création française et les différents groupes au rayonnement de la France », explique-t-il aux Échos.



Le montant collecté par cette nouvelle redevance serait équivalent à ce qu'elle génère actuellement, c'est-à-dire 3 milliards d'euros. Il reste maintenant à voir comment sera accueillie cette idée : imposer une taxe à tous les Français, dans un contexte où le gouvernement a affirmé qu'il n'augmenterait pas les impôts, risque en effet d'être assez mal accueilli. Ce n'est pas la première fois que le législateur cherche à revoir la redevance TV : une première proposition visant à faire payer les propriétaires d'ordinateurs avait échoué.