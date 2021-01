Une rencontre avec Marie de Laubier, Directrice des collections, Bibliothèque nationale de France

Le parcours de Marie de Laubier de manque pas d’originalité. Diplômée de la prestigieuse Ecole des Chartes qui forme archivistes et bibliothécaires, cette femme brillante reconnaît la richesse d’une formation poussée en histoire. « Rechercher, cerner la réalité des faits, aller à la source, prendre en compte les différents paramètres, vérifier et comparer, tout cela donne de bonnes bases pour travailler dans toutes sortes de domaines, car cela permet de prendre de la distance, d’éclairer les choses et de décider en connaissance de cause. Autant de qualités qui peuvent séduire le public comme le privé. Et c’est ainsi qu’après de belles années passées à la BnF en tant que conservateur, Marie de Laubier rejoint le groupe industriel Saint-Gobain et devient Directrice des Relations Générales, responsable des archives et de l’histoire du Groupe, du mécénat culturel et de la coordination des célébrations du 350e anniversaire de cette vénérable maison créée sous Louis XIV.De ce passage dans le privé, elle retient la force de la dimension collective comme inscrite au fronton de la tour de Saint-Gobain, siège du groupe à La Défense : “Ici tu ne réussiras pas tout seul” et le souci de la gestion des hommes dans l’entreprise. De retour dans l’administration, elle affiche résolument ces deux marqueurs de l’entreprise. L’année qui vient de s’écouler entre grèves et Covid a soudé son équipe et de résumer “mon travail c’est que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions !”.Femme de dialogue, Marie de Laubier, qui garde de sa formation cette notion du temps long, a développé ce talent de faire se rencontrer des mondes qui souvent s’ignorent pour un enrichissement mutuel. Des dirigeants d’un grand groupe industriel aux experts de la BnF, il s’agit toujours de mettre en valeur chacun pour mieux “mettre en musique” en talentueux chef d’orchestre !