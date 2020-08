Une reprise un cran en-dessous de la normale en juillet

Pour ce qui concerne le secteur tertiaire et les services, l'activité reste « en-deçà de la normale », notamment dans l'hébergement et la restauration. Dans le bâtiment, petite lueur d'espoir avec une activité qui se rapproche du niveau d'avant crise. La reprise sera lente et progressive, et la rentrée risque d'être difficile avec les mesures de soutien qui vont disparaître petit à petit. De nombreuses entreprises risquent de se retrouver au bord de la faillite.



En attendant, pour le mois d'août, l'activité devrait se maintenir au niveau de juillet, voire faire un peu mieux. Dans le bâtiment en particulier, la Banque de France prévoit un retour à la « quasi normale ». Les perspectives pour le troisième trimestre font état d'un fort rebond de la croissance : +14%, après une chute de 13,8% au second trimestre.