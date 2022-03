Une solide année 2021 pour le secteur de la bijouterie-horlogerie française

Néanmoins, « tant la crise Covid-19 que le conflit en Ukraine sont là pour nous rappeler que rien n'est jamais acquis et que tout peut basculer à tout moment », soulignent les professionnels. Pas question pour autant de bouder son plaisir, puisque « la performance de la filière française de l'horlogerie-bijouterie-joaillerie en 2021 est remarquable et restera dans les annales ».



La production dans la bijouterie-joaillerie a atteint 3,5 milliards d'euros, soit 36% de plus qu'en 2019. Dans l'horlogerie, la production a représenté 341 millions d'euros (-2%). Les exportations retrouvent leur niveau d'avant la crise sanitaire, notamment vis-à-vis de la Chine qui est le marché le plus attractif pour la filière. La Chine représente en effet 1,2 milliard d'euros, la France représentant un quart des importations chinoises de bijoux.