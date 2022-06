Une vente privée originale : des soldes sur des appartements

À l'heure où il est de plus en plus compliqué d'acheter un logement, cette idée d'Ikory Invest pourrait bien intéresser de nombreux prétendants à l'acquisition immobilière désespérés par les prix pratiqués sur le marché. Cette société s'est inspiré du concept des ventes privées pour proposer « jusqu'à 27% de décote » sur une sélection d'appartements, explique Le Parisien. Une cinquantaine de biens sont mis en vente, dont une quarantaine dans l'ancien.



Plusieurs logements sont vendus déjà occupés. Pour en prendre possession, il faudra attendre le départ de l'occupant, voire son décès un peu à la manière du viager. Mais ce sont sur ces biens que les réductions seront les plus importantes. Ainsi, ce 93 mètres carrés à Chilly-Mazarin (Essonne) est proposé avec un rabais de 25%. Ce 85 mètres carrés à Paris est vendu 680.000 euros. Il y a aussi cet appartement du 18e arrondissement à 7.600 euros le mètre carré.