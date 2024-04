Une vision plus réaliste de la réindustrialisation en France

Cependant, Olivier Lluansi soulève également la question de l'attractivité de l'industrie française, qui peine à recruter face à des modèles de management jugés obsolètes par les nouvelles générations. Il appelle à une révolution dans la communication et les méthodes de management pour rendre le secteur plus séduisant et adapté aux aspirations à l'autonomie et à l'innovation.



L'expert pointe également du doigt le besoin critique d'investissement, estimant à 200 milliards d'euros le coût d'une augmentation de deux à trois points de la part de l'industrie dans le PIB sur dix ans. Bien que la France dispose d'une épargne financière conséquente, Lluansi insiste sur la nécessité d'incitations fiscales ou réglementaires pour canaliser cette épargne vers la réindustrialisation.



Enfin, il aborde la question de la compétitivité de l'industrie européenne, fortement impactée par le coût croissant de l'énergie. Lluansi suggère d'adopter des règles équitables pour les produits importés et locaux, ce qui favoriserait une concurrence loyale et encouragerait les efforts en matière d'économie circulaire et de sobriété énergétique.