Une voiture électrique à 100 euros par mois : le leasing social en trombe

La proposition de location de véhicules électriques à un tarif attractif de 100 euros par mois pour les ménages les plus modestes a rencontré un franc succès en France. Plus d'un million de personnes ont effectué une simulation de revenus sur une plateforme dédiée, mise en place par le ministère de la Transition énergétique. Cette initiative, lancée le 14 décembre, a vu les commandes de voitures débuter officiellement le 1er janvier. Selon la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, plus de 80.000 personnes se sont inscrites pour être recontactées, et environ 25.000 pourraient bénéficier de ce dispositif.



Les constructeurs automobiles ont rapidement répondu à cette initiative en proposant divers modèles électriques à des prix compétitifs. Des options telles que la Citroën ë-C3 à partir de 54 euros par mois, la Peugeot E-208 pour 99 euros, et la Renault Twingo E-Tech pour 40 euros, le tout incluant des assurances, sont disponibles sans premier loyer exigé.