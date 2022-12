United Airlines passe une énorme commande à Boeing

Boeing peut se féliciter d'avoir United Airlines comme client. La compagnie a en effet passé commande de 100 gros-porteurs 787, qui devront être livrés entre 2024 et 2032. À cela s'ajoute une option pour 100 unités supplémentaires. C'est tout simplement le plus gros achat jamais réalisé par une entreprise américaine dans ce secteur ! Pour United, c'est un pari sur la reprise des vols long-courrier : avec la crise sanitaire, les lignes internationales ont plus de mal à redécoller que les vols plus courts.



Mais la demande est en phase d'accélération. Boeing estime la demande pour les gros-porteurs à 7.230 avions, contre 7.870 avions pour Airbus. United n'attend pas et veut éviter la congestion de la production en passant une grosse commande immédiatement. Pourtant, le 787 rencontrait des difficultés de production, avec des défauts découverts durant l'été 2020, poussant le constructeur à suspendre ses livraisons.