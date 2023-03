VERMEER for ever

Contexte économique



Si le gouvernement est à La Haye, avec les États généraux et le Conseil d’État, déléguant dans chaque province un fonctionnaire chargé de l’administration et un lieutenant (stathouder) chargé de l’exécution des lois et commandant des forces militaires locales, le pouvoir politique est dominé par la haute bourgeoisie marchande et financière. C’est d’abord, la création en 1602 de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, première Société Anonyme par actions, cotée en bourse, première multinationale qui possède sa propre marine, ses troupes, sa police et ses fonctionnaires. Delft est un des six ports d’où partent ses bateaux. Suit, en 1607, la création de la Bourse d’Amsterdam qui achève de transformer cette ville internationale en capitale économique et financière. Pour la première fois, on assiste à une véritable frénésie de transactions qui ont atteint un tel degré de sophistication qu’on peut « spéculer sans même avoir d’argent ni d’actions dans les mains » et l’historien Fernand Braudel de résumer, « le marchand est roi et l’intérêt marchand joue le rôle de raison d’État ».



Le choc des horizons lointains



Grâce à la Compagnie des Indes, les Néerlandais partent à l’assaut des richesses de l’Extrême-Orient et des pays outre-Atlantique, qui se retrouvent discrètement dans les tableaux de Vermeer. Dans L’Officier et la jeune fille riant, ce séduisant jeune homme porte le dernier couvre-chef à la mode fait en fourrure de castor du Canada.

Les tapis orientaux sont tellement précieux qu’on se garde de marcher dessus. Ils décorent les tables de la bourgeoisie aisée et la table de travail de l’Astronome et celle du Géographe et non les sols. La faïence de Delft qui s’introduit dans La Laitière est une copie de cette porcelaine que l’on fait venir à grands frais de Chine.

Un tel afflux de connaissances venu de lieux auparavant inconnus crée beaucoup d’excitation, mais aussi de questions. L’Europe est-elle encore au centre du jeu ? On fait appelle au « descripteurs de mondes » ainsi nomme-t-on les astronomes et géographes, pour réunir en une même sphère cette masse de connaissances nouvelles. Vermeer peint ce nouvel équilibre quand il met en scène une sphère terrestre dans Le Géographe ou céleste dans L’Astronome, une forme qui abolit les notions de centre et de périphérie et qui signifie l’universalité de la connaissance. Où est la vérité? Elle peut être partout.



Accumuler ou soustraire



La peinture hollandaise nous apprend à décrire ce que l’on voit. Avec l’exemple de La Laitière, il faut tout regarder avec attention : la servante, le pain et le lait qui vont servir à confectionner du pain perdu, le panier de marché, le panier de linge, la chaufferette ou « mignon des dames », les carreaux de faïence de Delft, copie de cette porcelaine de Chine rapportée grâce au commerce international de la Compagnie des Indes orientales, la fenêtre et son carreau cassé, le mur du fond avec ses « cinquante nuances de blanc ». La peinture hollandaise aime l’accumulation de détails, nous devons prendre le temps de tout voir, c’est le temps que nous devons au réel, au quotidien, une façon de rendre hommage à la tâche la plus humble. Tout doit être parfait, c’est l’obligation morale et le respect mutuel qui unissent les habitants de ce nouveau pays qui affiche sa réussite matérielle.

Les dernières investigations menées par imagerie SWIR (Short Wave Infra Red) sur La Laitière ont révélé la présence d’objets qui ont par la suite été effacés par le peintre. À l’opposé d’une accumulation, Vermeer soustrait pour mieux concentrer notre attention et « voir ce qu’il convient de décrire ». La concentration est un choix.



La lumière, l’œil et la surface peinte



Depuis Alberti et les théoriciens de la Renaissance italienne, nous avons appris que la peinture était une fenêtre ouverte sur le monde défini comme une scène sur laquelle des personnages jouaient des actions importantes fondées sur des textes. Sous influence italienne depuis le XVIe siècle, nous attendons souvent qu’un tableau nous « enseigne ». Ce qui explique le commentaire dédaigneux de Hegel sur la peinture hollandaise « Il ne serait venu à l’esprit d’aucun autre peuple de créer des œuvres d’art en leur donnant pour contenu des objets en apparence aussi banals et ordinaires que ceux qui figurent sur leurs tableaux ». La peinture exige toujours une culture, littéraire chez les Italiens et visuelle chez les Hollandais. La culture visuelle exige une approche sensorielle, et la peinture est une délectation pour les yeux, nous n’avons qu’à regarder avec attention ce que la lumière éclaire. Les priorités sont lumineuses. Une nappe blanche peut l’emporter sur les visages laissés dans la pénombre (Le Christ chez Marthe et Marie). En Hollande, le tableau est une surface semblable à un miroir ou une carte de géographie. Leur présence dans les nombreux tableaux de Vermeer nous parle autant du pays que de l’art de peindre.