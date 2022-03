VLA2001 : un premier vaccin français contre le Covid-19

Le laboratoire français Valneva devrait obtenir dans les prochaines semaines le feu vert du Comité des médicaments à usage humain (CHMP, un comité de l'agence européenne du médicament) pour son vaccin contre le Covid-19, le VLA2001. L'agrément de l'agence pourrait être décroché à la fin du mois d'avril. Cela permettra à Valneva de commencer les livraisons « probablement au mois de mai », a expliqué Franck Grimaud, le directeur général de l'entreprise, au micro de France Info.



Le VLA2001 est inactivé et adjuvanté. C'est une technologie différente de l'ARN messager, mais qui n'est pas moins efficace, assure le dirigeant. « Quand on regarde le niveau d'anticorps que l'on génère, on est au niveau des vaccins ARN messager », affirme Franck Grimaud. « Comme on garde tout le virus, on génère des anticorps contre la protéine spike, mais aussi deux autres protéines. On espère protéger plus largement », ajoute-t-il.