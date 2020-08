VTC : la justice californienne ordonne la requalification des chauffeurs en employés

Uber et Lyft, les deux plus grandes plateformes de réservation de voitures avec chauffeur, ont dix jours pour se mettre en conformité avec une décision de la justice californienne qui leur intime l'ordre de requalifier le contrat de travail des conducteurs, des indépendants, en employés. Ce qui signifie qu'ils pourront bénéficier des avantages sociaux liés à ce statut, un statut qui coûte bien plus cher que de faire appel à des travailleurs autonomes. Cette décision fait suite à une loi en vigueur depuis le début de l'année en Californie. Les deux groupes vont faire appel, mais Xavier Becerra, le procureur de la Californie, n'en a cure : dans une interview retentissante sur CNBC, il s'est indigné contre les arguments qualifiés de « bidon » des deux sociétés.



Uber estime que cette requalification exigée par la loi de l'État nuit aux conducteurs, mais aussi aux clients. Elle réduira le nombre de chauffeurs disponibles, le prix des courses augmentera et les utilisateurs de l'application mobile seront moins bien servis. Chez Lyft, plus de 8 chauffeurs sur 10 ne veulent pas se voir imposer un agenda et ils se disent heureux de travailler moins de 20 heures par semaine. Les conducteurs préféreraient rester indépendants à 4 contre 1.