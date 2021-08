Vaccins : les laboratoires Pfizer et Moderna augmentent leurs prix

Selon les informations du Financial Times, les laboratoires pharmaceutiques Moderna et Pfizer/BioNTech ont procédé à une renégociation des contrats d’achat de doses de vaccins avec l’Union européenne. Au sein de l’UE, en effet, les vaccins sont négociés par la Commission européenne, ce qui permet à l’ensemble des États membres de bénéficier de doses mais aussi d’un prix homogène, évitant ainsi une concurrence entre pays.



Les contrats sont toutefois secrets, ce qui n’a pas manqué d’alimenter des théories du complot. Mais dans le cadre de la renégociation de ces derniers, les prix des doses auraient fuité, autant les anciens prix que les nouveaux. Et ces derniers sont plus élevés pour les deux vaccins.