Ventes d'armes : une demande en hausse, mais des ventes en baisse

Le rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) a révélé une baisse notable des ventes d'armes et de services militaires en 2022. Avec un total de 597 milliards de dollars (549 milliards d'euros), le secteur a enregistré une diminution de 3,5% par rapport à l'année précédente. Cette baisse est surprenante, notamment dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine, qui a significativement augmenté la demande mondiale en armes et équipements militaires.



Diego Lopes da Silva, chercheur au Sipri, explique que cette diminution reflète un décalage entre la hausse de la demande, stimulée par des événements tels que la guerre en Ukraine, et la capacité des entreprises à augmenter leur production pour y répondre. Les difficultés rencontrées par les principaux fabricants d'armes, en particulier aux États-Unis, sont attribuées à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à des pénuries de main-d'œuvre liées à la pandémie de Covid-19.